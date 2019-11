Si sta provvedendo alla riparazione per permettere l’accensione delle luci, erano stati tagliati dei fili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutto gesto che fa ancora più amarezza dato l’avvicinarsi delle festività natalizie.

In questi giorni ignoti, approfittando dell’oscurità hanno “manomesso” l’albero di Natale posizionato sul giardino dell’Albula, Nuttate de Lune: sono stati tagliati i fili con un paio di forbici/tronchesine, un vandalismo ben organizzato (ovviamente si fa per dire).

Si sta provvedendo alla riparazione per poi permettere l’accensione delle luci. Resta, però, l’amarezza per questi deprecabile gesti che non fanno onore alla città.

