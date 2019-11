MONTEPRANDONE – Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del manto stradale in prossimità del passaggio a livello di via Borgo Nuovo/via Scopa, da parte di Rete Ferroviaria Italiana, la Polizia Locale ha disposto la chiusura al traffico veicolare di via Borgo Nuovo nel tratto compreso tra via Circonvallazione Sud intersezione via della Barca e via Scopa intersezione via Contrada da Molino.

La chiusura è prevista dalle ore 8 di martedì 3 dicembre, alle ore 18 di mercoledì 4 dicembre 2019. Sarà apposta adeguata segnaletica di preavviso di “lavori in corso” sulle strade limitrofe che garantirà informazioni ai cittadini sulla viabilità alternativa.

