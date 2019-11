Interveranno il professor Giuseppe Notarstefano, vice presidente Azione Cattolica Nazionale e Vincenzo Castelli Presidente Associazione Internazionale ” On the road onlus”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo incontro della diocesi San Benedetto-Ripatransone- Montalto. Questa volta il tema sarà la solidarietà.

Il prossimo appuntamento della Scuola di Formazione Socio Politica si svolgerà presso il Biancazzurro sabato 30 novembre dalle ore 15 alle ore 18.30.

Interveranno il professor Giuseppe Notarstefano, vice presidente Azione Cattolica Nazionale ed il Dottor Vincenzo Castelli Presidente Associazione Internazionale “On the road omlus”.

È quarto principio fondazionale della dottrina sociale della Chiesa e viene articolato soltanto recentemente, dal Papa Giovanni Paolo II nella sua lettera enciclica Sollicitudo rei socialis (1987). Questo principio si chiama il principio della solidarietà. Di fronte alla globalizzazione, cioè alla crescente interdipendenza degli uomini e dei popoli, è importante accorgerci che la famiglia umana è una. La solidarietà ci invita a crescere nella nostra sensibilità verso gli altri, soprattutto coloro che soffrono.

Ma il Santo Padre aggiunge che la solidarietà non è un mero sentimento, ma una vera “virtù” per cui prendiamo responsabilità gli uni per gli altri. Il Santo Padre ha scritto che la solidarietà “non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti” (SRS, 38).

