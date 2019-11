SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Evento culturale e sociale in Riviera.

La stagione del Teatro Concordia realizzata da Comune e AMAT con il contributo di MiBACT Direzione Generale dello Spettacolo e Regione Marche e il sostegno del BimTronto prosegue venerdì 29 e sabato 30 novembre con la danza acrobatica dello spettacolo “Night Garden” proposto dalla compagnia Evolution Dance Theater diretta da Anthony Heinl.

Illusionismo, acrobazie e tanta energia per la compagnia italiana più vicina alla creatività di Momix. Evolution Dance Theater è un’originale fusione di danza, acrobazia ed effetti visivi. Da un decennio, presenta spettacoli che affascinano e ipnotizzano il pubblico, in Italia e all’estero, riscuotendo grandissimo successo in paesi quali Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao.

Fondata a Roma nel 2008 dall’artista americano Anthony Heinl (già membro di Momix), la compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative e, grazie al sapiente mix fra tecnologia ed arte, crea esperienze visive uniche e coinvolgenti.

Night Garden unisce l’arte, la danza e le doti acrobatiche dei ballerini alla magia delle ambientazioni tratte dal fantastico mondo della natura notturna. Le tracce musicali, che spaziano dai Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai Darkside, contribuiscono a creare l’atmosfera di Night Garden, un sogno a occhi aperti dalle tinte crepuscolari.

Biglietti e informazioni: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 0735/588246 orario 17.30 – 19.30 nei due giorni precedenti la rappresentazione e il giorno di spettacolo) a 20 e 15 euro e riduzioni 10 euro per giovani fino a 25 anni, soci Touring Club, possessori Marche Cultura Card o Carta Regionale dello Studente. Biglietti anche presso Amat e biglietterie del circuito, 071/2072439, on line al sito www.vivaticket.it, al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600 e Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, 0735/794588 e 0735/794460, www.comunesbt.it

Inizio spettacoli ore 20.45.

