GROTTAMMARE – Iniziativa sociale.

Si chiude giovedì prossimo, 28 novembre, nel Centro sociale “Ischia I” in via Bruni, il ciclo delle assemblee di quartiere delle “Giornate della partecipazione 2019.

Gli amministratori comunali incontreranno i residenti dei quartieri Ischia I e Montesecco, per fare il punto sui progetti previsti per quella parte della città, dove, a breve partiranno i lavori di realizzazione di una piazza davanti al sagrato della chiesa Gran Madre di Dio.

L’incontro rappresenta anche l’occasione per i cittadini di confrontarsi con i vertici dell’amministrazione comunale, avanzando proposte e segnalazioni. L’assemblea avrà inizio alle ore 21.15.

Intanto, sempre nell’ambito delle Giornate della Partecipazione, la Sala Consiliare ospita questo pomeriggio l’appuntamento dedicato alla Giornata della Trasparenza. Sull’argomento interverranno il prof. Giulio M. Salerno (“Il valore costituzionale della trasparenza”), l’avvocato Massimo Spinozzi (“Trasparenza, diritto di accesso e anticorruzione: quali prospettive?”) e il Segretario generale del Comune, dott.ssa Angela Piazzolla, che illustrerà ai presenti le buone pratiche messe in campo dal Comune di Grottammare. L’incontro è aperto alla cittadinanza. Inizio ore 15.

Il calendario delle Giornate della Partecipazione proseguirà fino a gennaio con gli incontri dedicati all’approfondimento di temi specifici: sabato 7 dicembre, si parlerà di “Muri”, a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, Flavio Lotti interverrà sulle “nuove separazioni” attualmente in atto nel mondo (ore 18, Sala Consiliare); per il 19 gennaio, è atteso nella Sala Kursaal l’economista Stefano Zamagni che parlerà di come civilizzare il mercato nell’incontro dal titolo “Responsabili” (ore 18). In programma anche un workshop sull’economia civile, a cura del giornalista Enrico Fontana.

