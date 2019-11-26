SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 30 novembre, dalle ore 9 , il consiglio comunale di San Benedetto si riunisce. Undici i punti all’ordine del giorno. Ben sei le interrogazioni dei consiglieri comunali di opposizione, inoltre il consiglio voterà la variazione del piano triennale dei lavori pubblici che ha rimandato al 2020 l’intervento di ristrutturazione di Piazza Montebello. Si discuteranno e voteranno, inoltre, due mozioni di cui si è parlato a lungo negli ultimi tempi: la richiesta di dare la cittadinanza onoraria di San Benedetto alla senatrice Liliana Segre e la richiesta di tutta la minoranza al sindaco di ritirare la denuncia per diffamazione e sostiuzione di persona a Daniele Primavera pe ril famoso caso della pagina facebook satirica creata dall’esponente di Rifondazione Comunista “Piunti Sindaco e Cantante”.
L’ordine del giorno:
|Nr. Progr.
|Oggetto
|Dirigente competente
|1
|APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 22/10/2019
|Avv.. De Berardinis Roberto
|2
|INTERROGAZIONE CONSIGLIERE VALERIO PIGNOTTI “ BANDO PER INCARICO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI”
|3
|INTERROGAZIONE CONSIGLIERE ANTONIO CAPRIOTTI “SITUAZIONE VIABILITA’ E PARCHEGGI CENTRO CITTADINO”
|4
|INTERROGAZIONE CONSIGLIERE VALERIO PIGNOTTI “PIANO DI EMERGENZA COMUNALE”
|5
|INTERROGAZIONE CONSIGLIERE MARCO CURZI “ QUARTIERE SENTINA ZONE SOTTOSTANTI LA SOPRAELEVATA”
|6
|INTERROGAZIONE CONSIGLIERE ROSARIA FALCO “ RISPETTO DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTI L’ATTIVITA’ DELLE SALE DA GIOCO”
|7
|INTERROGAZIONE CONSIGLIERE MARCO CURZI “ MURO EDIFICATO TRA VIA MANZINI E VIA TOSATTI QUARTIERE SALARIA”
|8
|COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA
|Dott. Antonio Rosati
|9
|RATIFICA VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
|Dott. Antonio Rosati
|10
|MONITORAGGIO DELLE ENTRATE – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
|Dott. Antonio Rosati
|11
|APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E ALL’ELENCO ANNUALE 2019
|Dott.ssa Catia Talamonti
|12
|APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
|Dott.ssa Catia Talamonti
|13
|NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA COMMISSIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO
|Dott. Pietro D’Angeli
|14
|MOZIONE CONSIGLIERE F. MARCELLA MANDRELLI ED ALTRI “ CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE”
|15
|MOZIONE CONSIGLIERE VALERIO PIGNOTTI “RECEPIMENTO NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO QUANTO PREVISTO DAL DL 20 FEBBRAIO 2017 N. 14, CONVERTITO CON LEGGE 18 APRILE 2017 N 48 COME MODIFICA DAL DL 4 OTTOBRE 2018 N 113 CONVERTITO CON LEGGE 1 DICEMBRE 2018 N 132 E SUCCESSIVE MODIFICHE”.
|16
|MOZIONE CONSIGLIERE ANTONIO CAPRIOTTI ED ALTRI “AZIONE PER IL RISARCIMENTO DI PRESUNTI DANNI PATRIMONIALI, POSTA IN ESSERE DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E ASSERITAMENTE DERIVANTI DALLE PUBBLICAZIONI SULLA PAGINA SATIRICA DELL’EX CONSIGLIERE COMUNALE DANIELE PRIMAVERA “
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