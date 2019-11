ACQUAVIVA PICENA – “Piano asfalti. Questa settimana iniziano i lavori di asfaltatura della zona industriale: via Colle in su e Via Paterno”.

Ad annunciarlo, con una nota, il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti.

Il primo cittadino aggiunge: “La settimana successiva, meteo permettendo, si procederà in via Mazzini, Cavour, Garibaldi e Livatino. Con il ribasso poi via degli Olmi, via Dante Alighieri. Se le economie lo consentiranno verrà interessata anche via della Tartana”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.