Per la messa in sicurezza

MONTEPRANDONE – Disavventura nel tardo pomeriggio del 25 novembre.

Vigili del Fuoco a Centobuchi per una caduta di un albero che ha danneggiato fili elettrici di una casa.

Pompieri al lavoro per la messa in sicurezza. E’ accaduto nei pressi di via Salaria 10.

