ASCOLI PICENO – Si terrà domenica 1 dicembre il primo flash mob delle “Sardine” nel Piceno. L’appuntamento si terrà in Piazza del Popolo, ad Ascoli Piceno, dalle 18 alle 19.30. L’annuncio è stato dato dalla pagina Facebook “Sardine Piceno Official”.

Di seguito il contenuto dell’annuncio.

— PARTECIPA AL PRIMO FLASH MOB ITTICO DELLA STORIA DEL PICENO —

Parliamo dei veri problemi delle nostre città. Le fabbriche che chiudono, la disoccupazione alle stelle, i giovani che scappano all’estero e le emergenze causate dalle recenti catastrofi naturali.

Nessuno di questi si risolve fomentando odio e divisione sociale, protagoniste indiscusse delle campagne elettorali della Lega sul nostro territorio negli ultimi anni.

Quante volte avresti voluto metterci la faccia e poi ci hai ripensato? Quante volte ti è salito il mal di pancia leggendo i commenti sotto i post della Lega? Quante volte ti sei detto “non può essere vero”? Bene, è venuto il momento di cambiare l’inerzia della retorica populista, di dimostrare che i numeri contano più della prepotenza, che la testa viene prima della pancia e che le persone vengono prima degli account social. E soprattutto è venuto il momento di dimostrare che ad Ascoli siamo più di loro.

Avremo macchine fotografiche, videocamere, cervelli. Testimonieremo tutto.

Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto.

Crea la tua sardina e partecipa alla prima rivoluzione ittica picena della storia.

Se non hai tempo per crearti la sardina vieni lo stesso, le forniremo noi per non lasciare nessuno fuori dal “banco”.

Domenica pomeriggio alle 18 ci stringeremo finché non arriverà il segnale forte e chiaro:

Noi siamo più di loro e siamo veri, e voi?

Chi si unisce alla prima rivoluzione ittica picena della storia?

Per info: sardinepicene@gmail.com

