GROTTAMMARE – Da una poesia può nascere un’opera d’arte. L’Associazione Nell’Arte di Gian Luigi Pepa, in collaborazione con il Comune di Grottammare, organizza l’iniziativa “La Donazione nell’Arte” e invita gli artisti a realizzare un’opera che, ispirandosi ad una poesia di Miriam Pasquali, abbia come fonte di ispirazione il tema della donazione. Tale iniziativa prevede due fasi: il Concorso di Arte Visiva e l’Asta Pubblica. Il Concorso di Arte Visiva vedrà le opere partecipanti esposte presso il MIC – Museo Illustrazione Comica al Kursaal di Grottammare dal 5 al 15 dicembre e, a seguire, anche presso la galleria del Centro Commerciale L’Orologio-IperSimply Grottammare dal 16 al 24 dicembre. “L’iniziativa vuole essere un connubio tra due forme di espressione quali la donazione e la creatività, attraverso la pittura e la poesia, al fine di diffondere il messaggio della donazione in genere. – spiega Gian Luigi Pepa – Un semplice gesto per contribuire ad alleviare le sofferenza e dare speranza a chi ne ha bisogno”.

Saranno premiati i primi tre classificati dalla giuria tecnica, e l’unico classificato dal giudizio di pubblico. La giuria è composta da esperti del settore e appassionati d’arte, tra i quali Gian Luigi Pepa, presidente dell’Associazione Nell’Arte; la giornalista Rosita Spinozzi, direttore del Graffio.online e media partner dell’iniziativa; il professor Stefano Cinaglia, filosofo; il consigliere comunale Luigi Valentini. Il pubblico, invece, designerà l’unico classificato con il sistema delle schede inserite in apposite urne collocate all’ingresso della mostra, con riconoscimento di un premio. A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione e targhe realizzate dal Comune di Grottammare. Numerosi i premi per i vincitori, compresi buoni acquisto offerti da vari sponsor.

Seguirà l’Asta Pubblica “La migliore offerta per la solidarietà” – che avrà luogo al Kursaal in data da stabilire, subito dopo le festività natalizie e il nuovo anno – durante la quale saranno vendute tutte le opere partecipanti al concorso per poi devolvere l’intero ricavato in beneficenza a favore dell’ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari) Sezione Laboratori Artistici. In programma una bellissima serata tra arte e musica con il concerto di flauto di Marco Pietrzela.

IL PROGRAMMA

Periodo mese di dicembre 2019

1° Fase: Bando di gara di pittura con opere ispirate alla poesia di Miriam Pasquali sulla Donazione.Esposizione al M.I.C. (Museo dell’illustrazione comica) di Grottammare, mostra dei quadri del concorso, “La Donazione Nell’Arte”. Inaugurazione mostra: giovedì 5 dicembre alle ore 18. Apertura al pubblico: 6-7-13-14-15 dicembre, ore 16.30 – 19.30; 8 dicembre ore 10-12 e 16.30-19.30. Mostra dei quadri al Centro Commerciale L’Orologio dal pomeriggio del 16 dicembre alla mattina del 24 dicembre 2019.

2° Fase: Kursaal di Grottammare, concerto di Marco Pietrzela, premiazione ed asta dei quadri, “La Migliore Offerta per la solidarietà” (terza edizione).

POESIA “LA DONAZIONE” di MIRIAM PASQUALI

Donazione

atto di premuroso, assoluto Amore.

Frutto da condividere.

Sguardo che va oltre ciò che appare.

Bagliore che squarcia le tenebre di ogni solitudine.

Essenza pregiata dell’anima

la più sublime

capace di moltiplicarsi

in mille altri riflessi di luce, in mille altri respiri.

Mentre, dalle mani smaniose dell’Artista

la Donazione è colore, è parola, è musica, è materia

è dolore nascosto che affonda e risale,

in una gioia piena che avvolge e ricrea

divenendo il senso del Sogno e della Vita

della poesia del “sentire”, del mettersi in ascolto

della libertà di poter essere se stessi

in nome di una fratellanza in cui riconoscersi,

nel bisogno comune del cuore

onorando cosi, l’Universale bellezza

di questa Divina, Misteriosa umanità

che ci è stata assegnata.

