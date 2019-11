SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Al centro di San Bendetto ci sono 7 parcheggi tra i 5 ed i 10 minuti a piedi. Sgombriamo il campo dal fatto che non vi siano parcheggi nel centro di San Benedetto fermo restando che se ne dovrebbero trovare e fare altri”. A parlare è Giuseppe Formentini, nel 2016 candidato consigliere comunale con la lista 63074 che tanti ne ha contati mettendo come punto di arrivo sulle mappe la zona di viale Moretti all’angolo con via Montebello.

Formentini poi non considera al pedonalizzazione del centro una soluzione: “Congestionerebbe ancora di più la statale adriatica che deve invece essere alleggerita” scrive assieme a una serie di suggerimenti. “Gratuità tratto autostradale porto d Ascoli-Grottammare, uscita autostradale zona cimitero, Ztl nei fine settimana, serio investimento su mezzi pubblici e parcheggi scambiatori (viale dello sport-zona ascolani)”.



Qui il post di Formentini

