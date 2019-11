SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scienziati nel Pallone come sempre lunedì alle ore 18.45, in diretta su Riviera Oggi dalla sede di Teng Arredamenti (zona industriale di Acquaviva), per il nostro approfondimento sulla Samb Calcio e sullo sport piceno.

Per vederlo basterà collegarsi con l’home page di Riviera Oggi o con questo articolo dalle ore 18.45.

Potete mandare anche in diretta i vostri commenti e osservazioni al numero 328.9519554, via Whatsapp, oppure commentare questo articolo.

Ospiti l’ex allenatore rossoblu Roberto Beni, il tifoso Rubino Pompili, il tattico nonché tifoso rossoblu Walter Del Gatto. Interverranno dalla “panchina” anche Nazzareno Perotti, direttore di Riviera Oggi, e il giornalista Giuseppe Buscemi.

Spazio anche alla società sportiva Julie Ballet: oltre alla responsabile Julie Spurio saranno in studio anche le giovani ballerine per un approfondimento.

Focus ovviamente su Samb-Sudtirol 2-0 con riflessioni, interviste a caldo ai tifosi in tribuna (tra cui il giornalista Sky Maurizio Compagnoni e il nonno di Alessio Di Massimo).

Conduce Pier Paolo Flammini coadiuvato da Giulia Riccetti.

Ringraziamo i nostri sponsor:

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.