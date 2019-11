SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maltempo il 24 novembre in tutto il Piceno.

Pioggia e vento che hanno interessato tutto il territorio.

Vigili del Fuoco impegnati nell’entroterra per la caduta di vari alberi, interventi nelle colline picene e sulla Valmenocchia fino a Carassai.

A San Benedetto, in via Gino Moretti, è caduto un palo della pubblica illuminazione: sono intervenuti Vigili Urbani e operai del Comune per la messa in sicurezza.

Sul fronte allagamenti, per la pioggia, qualche problema nell’area Ballarin, vicino al Molo Sud e in diverse zone di Porto d’Ascoli.

