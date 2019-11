Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza del tratto. Nessuna conseguenza a persone

GROTTAMMARE – Il maltempo è puntualmente arrivato sulla costa e nell’entroterra.

A Grottammare, nel pomeriggio del 24 novembre, frana in via Sant’Agostino (luogo interessato attualmente da una riqualificazione).

Vigili del Fuoco sul posto per la messa in sicurezza del tratto. Nessuna conseguenza a persone per fortuna.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.