Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza del tratto. Nessuna conseguenza a persone. Il sindaco di Grottammare rassicura

GROTTAMMARE – Il maltempo è puntualmente arrivato sulla costa e nell’entroterra. A Grottammare, nel pomeriggio del 24 novembre, frana in via Sant’Agostino (luogo interessato attualmente da una riqualificazione). Vigili del Fuoco sul posto per la messa in sicurezza del tratto. Nessuna conseguenza a persone per fortuna.

ALLE ORE 21:30 ASCOLTIAMO IL SINDACO PIERGALLINI Il quale ci ha rassicurato sull’entità del fenomeno e sulla sua messa in sicurezza: “Stiamo facendo dei lavori per posizionare l’acciottolato in quella zona al posto dell’asfalto, e abbiamo già notato come nelle volte, realizzate tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, che costeggiano la strada vi fosse una certa quantità di terra slavata, la quale evidentemente con le piogge degli ultimi giorni è defluita in maniera abbondante. Abbiamo chiuso 150 metri di strada ma non vi sono problemi o pericoli. Nei prossimi giorni libereremo la strada: avevamo già previsto un investimento per le spese di consolidamento, adesso dovremo aggiungere qualcosa per la pulizia della strada”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.