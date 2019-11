SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Buone notizie dalla Regione Marche in merito ad alcuni rumors che prevedevano la soppressione di una fermata del Frecciargento a San Benedetto. L’assessore ai Trasporti della Regione Marche, Angelo Sciapichetti, ha smentito questa ipotesi: “La fermata ferroviaria di San Benedetto del Tronto resterà come in passato e per la verità non è stata mai messa in discussione” ha affermato.

“La Regione Marche, nello specifico questo assessorato – riferisce – monitora costantemente l’andamento delle fermate e dei servizi relativi al trasporto pubblico locale. Come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi in diversi modi e in diverse sedi, abbiamo avuto tutte le assicurazioni necessarie da parte di Trenitalia relative alla fermata di San Benedetto oggetto di ripetuti comunicati da parte dei pendolari che per la verità non è mai stata messa in discussione. La fermata resterà così come in passato anche se i sistemi informatici di Rfi non l’hanno ancora resa visibile dai terminali. Quindi ad oggi – conclude – non si profila all’orizzonte nessuna soppressione”.

