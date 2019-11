SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Samb ha trovato il gol con una bella conclusione (il primo) ma senza una costruzione ragionata e anche il secondo. La Samb ci ha messi in difficoltà nel complesso ma nel primo tempo abbiamo costruito noi tutti i presupposti per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti”. Così commenta la partita Stefano Sottili, mister della Feralpisalò che esce perdendo 2-0 dal Riviera.

“Un campionato molto complicato perché anche le piccole giocano bene, se becchi la giornata in cui non se perfetto puoi perdere contro chiunque” chiosa l’allenatore dei lombardi.

Nicolas Giani: “Abbiamo perso quindi non è una bella giornata, dobbiamo riprenderci al più presto. Il campo non ha aiutato ma la Samb ha vinto meritatamente. Complimenti a loro e noi ci abbiamo messo del nostro per perdere perché potevamo sfruttare molto meglio lacune ripartenze nel primo tempo”.

