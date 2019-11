Video Pier Paolo Flammini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Franco Fedeli commenta Samb-Feralpisalò 2-0. “Non mi aspettavo che ci saremmo ripresi così dopo Bolzano, la Feralpisalò è una bella squadra e oggi potevamo fargliene 3 o 4 dimostrando che quando facciamo la Samb siamo dififcili per tutti. Adesso in teoria il campionato è in discesa ma attenti che in discesa si può scivolare”.

“Adesso ci serve continuità” commenta ancora Fedeli “adesso ci siamo ripresi e speriamo bene”. Sulla volontà di lasciare la Samb: “Al 99% vado via a fine stagione, sono stanco e non ho più entusiasmo. Me ne dicono peste e corna e questo mi dà fastidio, è più forte di me. Queste continue calunnie gratuite nei miei confronti non le accetto. Ho letto certe cose che io ho venduto giocatori per comprare appartamenti, io a San Benedetto ho lasciato 5 milioni di euro”.

