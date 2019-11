Segui con noi in diretta la 16^ giornata del girone B

Samb-Feralpisalò | 16^ giornata Girone B Serie c 2019-2020 | 24-11-2019 h 15

Foto LIVE Gian Marco Marconi

Formazioni:

Samb (4-3-3) Santurro; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi, Angiulli, Frediani; Volpicelli, Di Massimo, Orlando. A disp.: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Miceli, Bove, Carillo, Brunetti, Garofalo, Panaioli. All.: Paolo Montero

Feralpisalò (4-3-2-1) De Lucia; Zambelli, Giani, Rinaldi, Mordini; Altobelli, Pesce(9′ st Stanco), Magnino; Scarsella, Ceccarelli; Caracciolo. A disp.: Liverani, Spezia, Eleuteri, Tirelli, Legati, Altare, Bertoli, Mauri, Carraro, Hergheligiu, Stanco. All.: Stefano Sottili.

Arbitro: Luca Zufferli. Assistenti: Giuseppe Di Giacinto e Giulio Basile

Curiosità: Francesco Stanco torna da avversario al Riviera dopo un anno e mezzo nelle file della Samb tra la stagione 2017-18 e 2018-19. FOTO

Note: giornata piovosa, temeperature attorno ai 14 gradi. Da Salò circa una decina di tifosi

Risultato: 1-0

Marcatori: 32′ pt Frediani (s)

Ammoniti: Rocchi (S)

Espulsi:

Angoli: 2-4

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Subito si incunea Ceccarelli sfruttando un lancio lungo, stop a seguire e poi prova il destro: lo chiude Di Pasquale.

In queste prime battute Volpicelli va a fare il riferimento offensivo centrale al posto dell’infortunato Cernigoi (solo tribuna per lui), Di Massimo invece agisce a sinistra, Orlando a destra.

8′ Pericolo per la Samb in contropiede, il tiro di Pesce respinto. Primo angolo per la Feralpisalò.

10′ Lampo di Orlando assistito da Rapisarda, palla in mezzo dove Frediani devia ma Rinaldi salva sulla linea! (FOTO)

15′ Giallo a Rocchi che trattiene Scarsella lanciato verso l’area della Samb.

17′ Frediani punta Zambelli e crossa, deviazione in angolo, il primo per la Samb.

28′ Bel numero di Di Massimo che fa fuori Zambelli, palla a rimorchio per Rocchi che cicca il pallone fallendo una buona occasione.

32′ GOOOOOOOL Colpo di tacco da cineteca di Di Massimo in area, Frediani col destro la piazza: Samb avanti! 1-0 FOTO

41′ Tiro dal limite dell’area di Rapisarda, palla deviata e Volpicelli la sfiora andando a un passo dal gol del 2-0. CHE OCCASIONE. (FOTO)

42′ Scarsella in area va col destro, Santurro para poi ancora Scarsella prova a rimetterla al centro, palla fuori.

45′ Finisce il primo tempo sotto una pioggia incessante, Samb avanti grazie al gol di Frediani.

SECONDO TEMPO

1′ Ricomincia la sfida in condizione metereologiche proibitive, enssun cambio fra i 22.

8′ Altobelli fa fuori Rocchi e emtte a rimorchio per Pesce che dal limite sfior ail palo. Feralpi pericolosa.

9′ Esce Pesce per Stanco, applausi per l’ex Samb.

11′ Ceccarelli prende palla a destra e converge, poi sinistro da 30 metri che si stampa sulla traversa: che pericolo!

13′ Di Pasquale perde palla consegnandola a Caracciolo che col destro non va lontano dal palo alal destra di Santurro. Ancora Feralpi pericolosa.

