SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicina il Natale, le luminarie di San Benedetto sono già tutte accese, il risparmio energetico e il cambiamento climatico possono aspettare, siamo già tutti più buoni, pure la crew satirica “C’era una volta San Benedetto” non ce la fa a pungere, s’è addolcita come frustingo, s’è imbambolata come un pupazzetto da presepe.

Ah, essere felici come sindaco e compagnia, alla vista di migliaia di luci che s’accendono, come per miracolo, in un freddo sabato sera di novembre, un mese prima del dolce Natale. Questa sono le immagini che “C’era una volta San Benedetto” porterà nel cuore. La vita in città, da oggi, sarà più bella. Sicuro.

