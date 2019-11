SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è spento nelle prime ore di sabato 23, all’età di 75 anni Renato Malatesta. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute si erano aggravate ma lo ricordiamo come una persona sempre molto allegra e circondato da tanti amici. Era un grande appassionato della Sambenedettese Calcio per la quale non saltava mai una partita e la seguiva spesso anche in trasferta.

I funerali si terranno nella chiesa Sacra Famiglia di San Benedetto alle ore 15 di domenica 24 novembre.

Renato lascia la moglie Ermanno, i figli Domenico e Rossana, le nipoti Angelica, Rachele, Alessia e Roberta.

La redazione di Riviera Oggi porge alla famiglia le più sentite condoglianze.

