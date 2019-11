SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Allerta “gialla” per le precipitazioni e “arancione per rischio idrico” (clicca qui). Così il sindaco Pasqualino Piunti ha riunito oggi pomeriggio, sabato 23 novembre, nel comando di Polizia Municipale il tavolo tecnico previsto dai protocolli di allerta meteo . Per domani infatti è prevista allerta arancione per temporale, vento e mare dalle 16 in poi con picchi dalle 20 all’una di notte.

Saranno svolti controlli dalle 20 in poi su sottopassi e strade da parte di Polizia municipale e protezione civile. È stato richiesto l’appoggio di Picenambiente per la necessità di pulire particolarmente le caditoie eventualmente coperte da foglie.

Azienda Multi Servizi sarà pronta con i propri reperibili mentre Ciip presidierà i meccanismi di sollevamento d’acqua nei sottopassi.

Attenzione particolare sarà dedicata al deflusso degli spettatori della partita che terminerà alle 17. Preventivata in caso di necessità la chiusura del passaggio verso il molo sud per ragioni di sicurezza.

