SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà, con molta probabilità, una domenica caratterizzata da un meteo molto avverso nel nostro territorio.

La Protezione Civile regionale ha emesso allerte meteo per il maltempo dalle 14 del 24 novembre fino alla mezzanotte del 25 su tutto il Piceno: allerta “gialla” per i temporali, “arancione” per rischio idraulico.

In arrivo pioggia e vento forte con possibilità di burrasche, il mare sarà molto mosso.

Comuni e Protezione Civile sono in fase di preallarme.

