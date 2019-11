PORTO SANT’ELPIDIO – Comportamento sconsiderato alla guida della propria auto.

Per questo, in questi giorni nel Fermano, un 41enne di Porto Sant’Elpidio è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, dopo essere stato sorpreso, nel corso della nottat dai militari.

Era al volante con un tasso alcolemico superiore a quello consentito, riscontrato a mezzo di un etilometro in dotazione (Alcol Test).

Patente di guida, ovviamente, ritirata.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.