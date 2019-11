GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

Visite a Palazzo Ravenna, a Grottammare, per le “Mattinate del Fai 2019”. La sede municipale è stata scelta dagli “Apprendisti Ciceroni” per scoprire il patrimonio storico-artistico della città e nei giorni 25 e 26 novembre prossimi sarà la meta delle visite guidate promosse dal Fondo Ambiente Italiano per la prossima settimana in tutta Italia.

L’Istituto Comprensivo Statale “Giacomo Leopardi”, infatti, ha aderito al progetto di formazione che, dal 1996, offre ai più giovani la possibilità di raccontare in prima persona ai propri coetanei le bellezze dell’ambiente in cui vivono, coinvolgendo ogni anno oltre 50.000 studenti della penisola.

Nei giorni scorsi gli “Apprendisti Ciceroni” delle classi secondarie hanno fatto un sopralluogo in municipio, per visitare gli ambienti del Palazzo Ravenna e verificare sul campo le conoscenze acquisite a scuola. Per l’occasione, i ragazzi hanno anche prodotto un opuscolo informativo con notizie e approfondimenti storici su Palazzo Ravenna, edificio progettato dall’architetto Pietro Augustoni (1741-1815) nel 1779. Il lavoro dei ragazzi, in particolare, si è soffermato sugli affreschi del pittore e decoratore fermano Pio Panfili, che impreziosiscono ancora molti ambienti del Palazzo e che saranno illustrate nei due giorni di “Mattinate Fai” alle scolaresche che vi si avvicenderanno.

