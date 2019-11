SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La nostra strada viene pulita una volta all’anno, a giugno, se va bene. Così i marciapiedi diventano impraticabili, con con le erbacce che invadono il transito e lo rendono scivoloso, per non parlare del problema degli escrementi dei cani”: alcuni residenti di via Forlanini, una traversa di via Voltattorni parallela alla Statale 16, si lamentano dello stato della strada e si rivolgono al Comune di San Benedetto per una migliore manutenzione.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.