SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb-Feralpisalò di domenica pomeriggios sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine. A coadiuvarlo gli assistenti abruzzesi Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti.

Il fischietto originario di San Daniele del Friuli ha diretto i rossoblu in tre occasioni: la prima il 29 gennaio 2017, un Samb-Gubbio 2-0, con reti di Vallocchia e Mancuso (in panchina mister Stefano Sanderra). Lo scorso anno invece ha diretto Samb-Monza 1-1, con gol di Stanco e pareggio finale di Jefferson e Samb-Ravenna del 9 febbraio quando i rossoblu caddero in casa per 1-0 con Valerio Quondamatteo in panchina per la squalifica di Roselli.

Nella foto Zufferli al Nereo Rocco di trieste l’estate scorsa, quando ha diretto l’amichevole Triestina – Juventus.

