L’attività in parola ha portato al sequestro di 745 chilogrammi di prodotto ittico e varie attrezzature da pesca irregolari. Blitz da Gabicce a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ventiquattro sanzioni amministrative per complessivi 37.072 euro: si tratta del risultato di una complessa operazione, compiuta su scala regionale dalla Guardia Costiera, in tutto il litorale che va da Gabicce a San Benedetto dal 18 al 22 novembre.

I controlli sono stati eseguiti sull’intera filiera di pesca con verifiche allo sbarco del pescato, presso i centri di distribuzione, i supermercati, le pescherie e ristoranti, i cui esiti hanno portato all’elevazione, rilevando quali violazioni ricorrenti la commercializzazione di prodotto ittico privo della prevista etichettatura e rintracciabilità e la commercializzazione di prodotto ittico al di sotto della taglia minima di cattura.

L’attività in parola ha portato al sequestro di 745 chilogrammi di prodotto ittico e varie attrezzature da pesca irregolari.

I controlli proseguiranno al fine di assicurare, in via prioritaria, il rispetto delle norme in materia di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto ittico, nonché il corretto esercizio dell’attività di pesca, così da garantire, al contempo, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela delle risorse biologiche.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.