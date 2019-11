SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Ambito Territoriale Sociale 21 ha pubblicato l’avviso di apertura dei termini per presentare domanda di ammissione ai contributi previsti dalla legge regionale n. 30/1998 per interventi a favore della famiglia.

Possono presentare richiesta di contributo i cittadini residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 (Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone e San Benedetto del Tronto), che abbiano acquisito la residenza prima del primo gennaio 2019, che appartengano ad una di queste categorie:

– madri in condizione di monogenitorialità in stato di gravidanza dal quarto mese e fino al compimento dell’anno di vita del bambino e padri in condizione di monogenitorialità fino al compimento dell’anno di vita del bambino, in situazione di difficoltà, che non superino il tetto di reddito Isee di 10 mila euro (contributo di 500);

– famiglie con un numero di figli pari o superiore a 3 per i costi che sostengono per il trasporto scolastico dei figli frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, che non superino il tetto di reddito Isee di € 15 mila euro (contributo massimo di 150)

– madri o padri di minori, oltre l’anno di vita, riconosciuti da un solo genitore e madri, non in condizione di monogenitorialità, in stato di bisogno con uno o più figli in età compresa tra 0 e 4 anni, che non superino il tetto di reddito Isee di 10 mila euro (contributo di 300).

Con un altro avviso, l’Ambito ha aperto i termini per per presentare domanda di ammissione ai contributi, sempre in base alla Legge Regionale 30/1998, per finanziare la “Scuola per i genitori”: sono potenziali destinatari i soggetti del privato sociale che operino nell’ambito del sostegno alla famiglia per organizzazione di corsi sul tema dell’affidamento familiare.

In entrambi i casi, le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo del comune di San Benedetto del Tronto entro venerdì 20 dicembre 2019.

Bandi e modello di domanda sono reperibili sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri avvisi pubblici”), sui siti dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21 o presso gli uffici comunali preposti (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi Sociali).

