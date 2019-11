Alle scuole della città che si sono particolarmente distinte per attività e iniziative nel campo dell’educazione ambientale e per comportamenti virtuosi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante iniziativa sociale.

Si è svolta oggi venerdì 22 novembre, presso l’Auditorium Comunale “G. Tebaldini”, la cerimonia di consegna della “bandiera verde Eco – Schools” alle scuole della città che si sono particolarmente distinte per attività e iniziative nel campo dell’educazione ambientale e per comportamenti virtuosi.

Introdotta dall’assessore all’ambiente Andrea Traini, la giornata è stata l’occasione per rivivere insieme un anno di attività di educazione ambientale nelle scuole. Tanti sono stati infatti i progetti che gli istituti hanno proposto, sui quali gli studenti hanno lavorato e che sono valsi l’ambito riconoscimento della FEE Italia. La “bandiera verde Eco – Schools” è infatti un riconoscimento internazionale volontario rivolto alla scuole che decidono di intraprendere un percorso volto alla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale.

Nell’elogiare l’impegno e la passione con cui le scuole cittadine portano avanti le tante attività finalizzate ad elevare il livello di attenzione per il rispetto dell’ambiente, l’assessore Traini ha evidenziato come per la prima volta entrino a far parte del gruppo delle scuole premiate non solo i tre istituti comprensivi della città ma anche il Liceo scientifico “Rosetti” e l’Istituto tecnico “Capriotti”, segno di come la cultura della tutela ambientale si diffonda anche tra i ragazzi più grandi.

