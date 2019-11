GROTTAMMARE – In occasione della Giornata della Trasparenza 2019, la città di Grottammare organizza un appuntamento per presentare le pratiche messe in campo dal Comune per garantire il contrasto dell’illegalità e la promozione della trasparenza amministrativa. L’iniziativa si terrà martedì 26 novembre, alle ore 15, nella Sala consiliare di Palazzo Ravenna.

All’incontro daranno un contributo tecnico di alto profilo il professor Giulio Maria Salerno, docente ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia e Diritto, nonché coordinatore del Centro studi costituzionali dell’Università di Macerata, e l’avvocato Massimo Spinozzi, esperto in diritto amministrativo. L’evento è realizzato nell’ambito delle “Giornate della partecipazione 2019”.

L’appuntamento assume valore strategico sia per il personale della struttura amministrativa, sia per i cittadini che sono invitati a partecipare a un momento approfondimento utile a conoscere il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e le procedure di accesso agli atti, che verranno presentati dal Segretario generale del comune di Grottammare, Angela Piazzolla dopo i saluti del sindaco Enrico Piergallini.

Seguiranno gli interventi del professor Giulio M. Salerno su “Il valore costituzionale della trasparenza” e dell’avvocato Massimo Spinozzi su “Trasparenza, diritto di accesso e anticorruzione: quali prospettive?”.

Coordinatore dell’incontro Pier Paolo Fanesi del Servizio Partecipazione.

