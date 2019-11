GROTTAMMARE – Appuntamento culturale e sociale in Riviera.

Serata evento proposta dal Comune di Grottammare e dall’Associazione Culturale Profili Artistici per dare un contributo alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

L’evento avrà inizio alle ore 21 al Teatro delle Energie il 25 novembre, con la prima nazionale de “La dama di picche”, atto unico originale dell’autore grottammarese Luigi Scartozzi, per la regia di Eugenio Olivieri e con Andrea Ballanti, Emanuela Piersimoni, Davide Ripani e Gaia Viviani. Un testo di grande impatto emotivo, onirico e sospeso nel tempo, lo show descrive metaforicamente lo strazio delle donne vittime per nascita e carnefici per necessità, costrette in una realtà senza vie d’uscita e vi contrappone il destino di due giocatori di scacchi: uomini come tanti, uomini senza pietà. Cosa deciderà la Sorte per loro? Lo spettacolo avrà una durata di circa 30 minuti senza intervallo.

Seguirà, durante l’intermezzo, l’intervento del Sindaco Enrico Piergallini, dell’Assessore Monica Pomili e la Presidente della Consulta per le Pari Opportunità Francesca Romana Vagnoni, sul tema della violenza contro le donne, in conversazione con l’autore Luigi Scartozzi e il regista Eugenio Olivieri. Un grande momento sociale e di confronto con la cittadinanza, per accendere i riflettori su questo drammatico argomento, purtroppo sempre più presente nelle cronache nazionali.

Si proseguirà con l’esibizione di Carl Fanini, accompagnato dal maestro Roberto Lanciotti alla tastiera. Carl Fanini, artista noto sulle scene nazionali ed internazionali, soprattutto negli anni ’90, dedicherà alle donne un mini-concerto di canzoni famose a tema femminile. La durata del concerto sarà di circa 30 minuti.

Si concluderà con una degustazione gratuita di vini offerti dalla Cantina Carminucci, punta di diamante delle aziende vitivinicole grottammaresi fin dal 1928, per salutare questo evento importante con leggerezza e condivisione ma con grande speranza per un futuro migliore che arrivi il giorno in cui nessuna donna si senta abbandonata dalle persone e dalle istituzioni nel suo calvario privato.

Costo del biglietto a ingresso unico: 10 euro.

I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro delle Energie il giorno dell’evento dalle ore 19:30. E’ possibile prenotarli telefonicamente al numero 331 2693939, tramite messaggio privato sulla pagina dell’Accademia di Teatro Eugenio Olivieri https://www.facebook.com/accteatroolivieri/ e via e-mail all’indirizzo info@profiliartistici.it.

