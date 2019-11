GROTTAMMARE – Iniziativa sociale sulla costa.

Sabato 23 novembre, a partire dalle ore 11.30, presso l’Aula Magna dell’IIS Fazzini-Mercantini di Grottammare si terrà la conferenza stampa sulla partecipazione dell’istituto al Salone Orientamenti 2019 di Genova, in rappresentanza della Regione Marche.

Parteciperanno la Dirigente Scolastica, Professoressa Sabrina Vallesi, le massime autorità dei Comuni di Grottammare, Ripatransone e San Benedetto del Tronto, i membri dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, i Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi e superiori del territorio, le figure professionali locali e gli studenti coralmente coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Dopo il saluto istituzionale della Dirigente, la delegazione di docenti e studenti che hanno preso parte alla manifestazione riferirà in merito all’esperienza genovese. La progettualità della scuola è stata premiata per l’aspetto innovativo e qualitativo dei suoi percorsi didattici. “Genova – sostiene la Dirigente Vallesi – per secoli centro dei traffici commerciali marittimi, è oggi crocevia di eccellenze scolastiche che tracciano le rotte del futuro scolastico. L’Istituto Fazzini−Mercantini, scuola d’eccellenza marchigiana, grazie al suo palinsesto di progettualità, ha definito le coordinate per orientare i suoi ragazzi e le prossime generazioni di studenti attraverso i temi della blue e green economy, del digitale, dell’economia culturale e turistica.”

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.