SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione culturale “Prima Persona Plurale” organizza vernerdì 22 novembre il concerto di Maestro Pellegrini all’Edelweiss. L’evento, a ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 22:30 ma già dalle 19 il locale sarà aperto per cenare. Dopo il live, via alle danze con una selezione musicale a cura di Marco Fazzi.

Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è un musicista e poli strumentista. Inizia la sua carriera con i pisani Criminal Jokers, insieme a Francesco Motta. Ha suonato con Nada come chitarrista, fagottista, voce e cori, ed ha registrato ed accompagnato dal vivo Andrea Appino (Zen Circus) per il suo secondo disco ‘Grande Raccordo Animale’. Ha inoltre inciso e collaborato dal vivo con diversi altri artisti quali Dardust, Enrico Gabrielli, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo. Attualmente suona in pianta stabile con gli Zen Circus con i quali, dal 2016, ha partecipato a due edizioni del Primo Maggio-Roma ed all’ultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big.

