Sul posto 118 e Polizia Municipale per soccorsi e rilievi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nel pomeriggio del 21 novembre in Riviera.

Incidente fra auto e bici in via Manara nei pressi della strada che conduce alla Valle del Forno.

Il ciclista è stato portato in ospedale per le cure mediche dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto: si tratta di un 20enne, straniero.

Rilievi affidati alla Polizia Municipale sambenedettese.

