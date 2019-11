MONTEPRANDONE – Timore nell’entroterra per un improvviso rogo.

Oggi, 21 novembre, officina in fiamme da una ditta di Centobuchi della zona industriale. Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco.

Pompieri impegnati per lo spegnimento dell’incendio, non ci sarebbero per fortuna conseguenze a persone.

