SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziative sociali in Riviera.

Oggi, 21 novembre, l’Amministrazione comunale ha celebrato, come da tradizione, la “Festa dell’albero” con la piantumazione di nuove essenze nei giardini pubblici della città.

Alla presenza dell’assessore all’ambiente Andrea Traini e di due classi per ogni Istituto comprensivo di San Benedetto del Tronto, in viale Olindo Pasqualetti sono state collocati a dimora dal personale del Servizio Aree Verdi un esemplare di “ginkgo biloba” e uno di “bagolaro” (Celtis Australis). Analoga cerimonia si è svolta all’interno degli spazi verdi del Liceo Scientifico “Rosetti” e dell’Istituto tecnico commerciale “Capriotti” con la messa a dimora di due esemplari di “Ciannamomum camphora”.

E sempre nell’ambito delle iniziative in materia ambientale promosse dal Comune di occasione della settimana per la riduzione dei rifiuti, domani, venerdì 22 novembre, nell’auditorium comunale “Tebaldini”, saranno consegnate alle scuole della città le bandiere verdi “Eco school”, riconoscimento al loro impegno e alle loro attività in campo ambientale.

