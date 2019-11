Lo scorso Settembre al Safety Expo 2019 di Bergamo, evento di riferimento in Italia per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Bosica ha presentato il nuovo gancio per estintore Upsafety Cover. Un prodotto brevettato per garantire una maggiore sicurezza delle persone, attento al design e all’ ambiente, tutti i materiali utilizzati per la produzione sono infatti riciclabili al 100 per cento.

L’estintore, secondo quanto stabilito dalla legislazione cogente, deve essere installato a parete ad un’altezza che consenta la facile presa. Tale prescrizione crea però notevoli problemi soprattutto negli ambienti dove circola costantemente un gran numero di persone.

“Abbiamo scelto di installare il prodotto – afferma lo staff di Bosica – nell’edificio scolastico simbolo di Martinsicuro, la Scuola Elementare S.Pertini di Piazza Cavour. All’interno della stessa scuola si è sviluppata l’idea, nello specifico, durante una giornata conviviale con gli alunni e analizzando le dinamiche di movimento nelle vicinanze dell’estintore. Ringraziamo il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni per aver creduto nel nostro progetto, consentendoci di installare e mettere in sicurezza la scuola storica del paese.

“Upsafety Cover” è il risultato della sinergia di aziende del territorio che con impegno e maestria ci hanno consentito di realizzare questo prodotto, ognuno per le proprie competenze:

Design, Progettazione, Engineering: Time to Design

Progettazione/realizzazione video: Camon Video

Progettazione e realizzazione sito web: Spinosi Marketing www.upsafety.it

