PORTO SAN GIORGIO – Lotta con orgoglio e impegno la De Mitri Volley Angels Project, ma alla fine il risultato sorride alle padrone di casa. A Ponte Felcino termina 3-0 (25/15; 25/20; 26/24) per la Digital Point nel campionato di serie B2 femminile, ma alle rossoblù del direttore sportivo Fulvio Taffoni va senz’altro l’onore delle armi, visto l’andamento della gara, affrontata con alcune delle atlete febbricitanti.

Per la formazione di Attilio Capriotti e di Lorenzo Ciancio si è trattato della prima sconfitta per 0-3 della stagione, nonché della prima battuta d’arresto lontano dalle mura amiche. Questa la formazione della De Mitri scesa in campo . Questa la formazione della De Mitri. Ragni, Nardi, Benazzi, Tiberi, Di Marino, Conforti (L1), Di Clemente (L2), Caruso, Cappelletti, Vallesi, Gulino, Beretti. Sabato le rossoblù vorranno rifarsi dalla battuta d’arresto, anche se di fronte avranno la seconda forza del campionato Emanuel Riviera Rimini, che finora ha perso una sola partita su cinque, per 1-3 a Faenza.

Le romagnole sono tra le più accreditate per la promozione in serie B1 e quindi si preannuncia una partita al calor bianco, spettacolare e divertente. Una curiosità: si troveranno di fronte la rossoblù Giada Benazzi e e la riminese Silvia Leonardi, compagne di squadra invece nel beach volley. Si gioca alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio con inizio alle ore 18. Fischiano Marianna Santoniccolo e Vieri Santin di Pesaro.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.