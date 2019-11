SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale a San Benedetto.

Terzo appuntamento con il progetto Eco-Riviera, l’iniziativa messa in campo dal Rotary Club di San Benedetto del Tronto insieme ad una serie di partner tra cui la Capitaneria di Porto di San Benedetto, i comuni di San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima, l’Innerwheel, il Rotaract e il Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord, la Picenambiente e Legambiente Marche. Venerdì 22 novembre alle 17 e 30 nella sala consiliare del comune Franco Borgogno presenterà infatti la sua pubblicazione “Un mare di plastica”.

La presentazione è realizzata in collaborazione con l’associazione “I Luoghi della Scrittura”. Con l’autore converserà la presidente del Rotary Club San Benedetto del Tronto Maria Rita Bartolomei. La presentazione sarà preceduta dai saluti dell’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri. Interverrà inoltre la delegata per la sostenubilità dell’Università Politecnica delle Marche Stefania Gorbi.

“Franco Borgogno – spiega la presidente Bartolomei – è giornalista, fotografo, guida naturalistica e scrittore. Ambasciatore in Italia del 5 Gyres Institute, nel 2016 è stato l’unico italiano che ha partecipato ad una missione scientifica in Groenlandia e attraverso il mitico passaggio a Nord Ovest, per raccogliere dati sulla presenza di plastiche e microplastiche in quel luogo prezioso per la fauna marina. È un grande onore averlo con noi”.

