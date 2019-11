SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale.

Il Club Alpino Italiano Sezione di San Benedetto del Tronto ha organizzato anche quest’anno un ciclo di quattro “Incontri culturali”, intitolato “Aspettando la neve”, in programma per i giorni di mercoledì 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre, con inizio alle ore 21, presso la sala “PrimoPiano” del Centro Giovani (CasaColonica) “Giacomo Antonini” (via Tedeschi 6, S.Benedetto del Tronto, zona Campo Europa).

Ingresso libero.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 27 novembre –>proiezione del film “FREE SOLO” di J.Chin, E.Chai Vasarhelyi.

Un documentario straordinario, che racconta l’ultima leggendaria impresa di Alex Honnold: scalare la vetta di El Capitan, nel Parco del Yosemite, a mani rigorosamente nude, senza protezioni, appunto “free solo”, un’impresa che ha richiesto ben tre anni di preparazione, atletica quanto mentale.

Mercoledì 4 dicembre –> presentazione del libro di Luca MAZZOLENI.

Luca Mazzoleni, gestore dello storico Rifugio Carlo Franchetti al Gran Sasso, presenta “MONTAGNE, AMICI E RIFUGI: UNA VITA DA GESTORE”.

Mercoledì 11 dicembre –> proiezione di immagini di un’escursione alpinistica.

Assisteremo alla proiezione “MONTE ROSA LA MONTAGNA DI PADRE ALFREDO”, preparata dai soci Bruno, Elio, Renato, Sara, Sergio e Simone, che dal 28 luglio al 1 agosto 2019, dai 1186 metri di Alagna ai 4554 metri della Punta Gnifetti, hanno risalito e disceso a piedi, come i pionieri dell’Ottocento, gli antichi sentieri della Val Sesia. La salita è stata dedicata alla memoria di Padre Alfredo Botticelli, socio fondatore del CAI di San Benedetto del Tronto ed assiduo frequentatore del Monte Rosa.

Mercoledì 18 dicembre –> proiezione di immagini di un’escursione alpinistica.

In occasione del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie, assisteremo alla proiezione preparata dai soci CAI Mario Diotallevi – Enrico Marozzi – Gionni Tiburtini dal titolo “I GIGANTI SOLITARI”: la salita ai quattromila più meridionali delle Alpi: Barre des Ecrins 4102 m e Dôme de Neige des Ecrins 4045 m.

A conclusione della serata, come d’abitudine, ci sarà il tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie e il Nuovo Anno.

Si invitano tutti a partecipare.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.