SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal Calcio al Basket, sostieni i colori della tua città, quelli che fanno sempre battere il cuore.

Sabato 23 novembre la Samb Basket di coach Aniello sfiderà Vasto in Serie C Gold e al PalaSpeca (inizio match alle ore 18,30) sarà ingresso omaggio per tutti gli spettatori di Sambenedettese Calcio-Feralpisalò (abbonati e possessori del biglietto).

Tutti al Palazzetto per spingere i rossoblù dunque, con il grande obiettivo di dare continuità alla vittoria di domenica a Perugia contro Valdiceppo.

