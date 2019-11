SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera con un grande classico riadattato ai più giovani.

A San Benedetto Cinzia Carboni presenta il suo libro: “Batti cinque Pinocchio”. Il nuovo romanzo per ragazzi pubblicato da Capponi editore sarà presentato, in anteprima nazionale, domenica 24 novembre, ore 17,30, all’Auditorium comunale “Tebaldini”. Converserà con l’autrice Mimmo Minuto coadiuvato dai piccoli Eduardo Troiano e Mia Minuto. Letture interpretate da Paolo Consorti. Prevista la partecipazione straordinaria di Pinocchio.

Dunque, le avventure di Pinocchio tornano protagoniste della storia ma questa volta con un bambino in carne ed ossa ed un’ambientazione attuale, proprio ai giorni nostri.

Non poteva che venire in mente a Cinzia Carboni una storia come “Batti cinque Pinocchio”, a lei che si è lasciata conquistare dal favoloso burattino (che poi è una marionetta) nel 2013, quando per la prima volta ha allestito la mostra per il 130° anniversario dalla pubblicazione del libro di Collodi. Da allora non ha mai smesso di ricercare e collezionare oggetti, libri, giocattoli a tema, ma soprattutto di studiare e approfondire il personaggio e il suo autore, innamorandosene sempre di più , immedesimandosi nel sogno di tutti i bambini: far tornare vivo e presente Pinocchio.

La storia è accattivante e coinvolgente. Il Pinocchio bambino con cui si concludeva la fiaba di Collodi, grazie ad una magia della sua Fata, è tornato di legno ma, ogni 5 anni, per soli 5 giorni, diventa umano tra gli umani. Un bambino di 9 anni apparentemente simile ai suoi coetanei, ma in realtà un bambino diverso, che non ha mai conosciuto il valore della vera amicizia e soprattutto della famiglia.

Sono solo pochi giorni, ma voi non potete immaginare cosa può succedere a un bambino in 5 giorni. Figuriamoci poi se quel bambino si chiama Pinocchio.

