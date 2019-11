Venerdì 29 novembre alle ore 18, presso l’Istituto San Giovanni Battista, in Via San Martino 145, incontro promosso da Il Club degli Incorreggibili Ottimisti e dall’associazione Adb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale in Riviera nei prossimi giorni.

Venerdì 29 novembre alle ore 18, presso l’Istituto San Giovanni Battista, in Via San Martino 145 a San Benedetto del Tronto, incontro promosso da Il club degli incorreggibili ottimisti e dall’Associazione Adb.

I giornalisti Pier Paolo Flammini e Mario Di Vito dialogano con Silvia Ballestra sul suo ultimo romanzo “La nuova stagione”.

Silvia Ballestra scrive un romanzo attualissimo e antico, come i luoghi dove è nata, cui dedica pagine di graffiante umorismo ma al tempo stesso piene della nostalgia e dello stupore di chi sente iniziare una nuova stagione

Silvia Ballestra ha esordito nel 1990 nell’antologia “Papergang – Under 25 vol.3,” a cura di Pier Vittorio Tondelli, ed è autrice di vari romanzi, raccolte di racconti, saggi e traduzioni pubblicati a partire dal 1991. Molti dei suoi libri sono stati tradotti in varie lingue. Laureata in Lingue e Letterature straniere, vive e lavora a Milano.

Il suo libro d’esordio è Compleanno dell’iguana (1991), salutato da un vasto successo e tradotto in varie lingue. Vi compariva per la prima volta il personaggio di Antò Lo Purk, un ragazzo abruzzese che non riesce a sopportare l’angustia di Pescara e si trasferisce prima a Bologna poi a Berlino, per scoprire ovunque la stessa frustrazione. Seguí La guerra degli Antò (1992), poi la raccolta di racconti Gli orsi (1994), il libro-conversazione con la scrittrice Joyce Lussu Joyce L. Una vita contro e, a partire dal 1998, la cosiddetta «trilogia di Nina» (La giovinezza della signorina N.N., 1998; Nina, 2001; Il compagno di mezzanotte, 2002). Nel 2003 è uscita la raccolta di racconti Senza gli orsi.

Tutto su mia nonna è il suo primo libro pubblicato per Einaudi Stile libero, mentre negli ET è stato ripubblicato La guerra degli Antò. Dai due primi libri Riccardo Milani ha tratto un film, La guerra degli Antò (1999).

