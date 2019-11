SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb ricomincia gli allenamenti dopo la sconfitta di Bolzano. Tutti presenti a parte Giacomo Biondi, tenuto a riposo precauzionale. La seduta ha visto tutti i rossoblu impegnati in un lavoro aerobico: dopo un’esercitazione iniziale di possesso palla a tre squadre si è passati a degli allunghi sul dritto. Partitella a campo ridotto per chi non ha giocato.

Intanto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Luca Gelonese (era diffidato), che salterà dunque la Feralpisalò in casa domenica prossima quando anche Di Pasquale dovrà stare attento ai gialli perché è entrato in diffida.

