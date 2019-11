SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festa per i 50 anni della Scuola Media Curzi di San Benedetto: la scuola che adesso ha sede in via Togliatti compirà il mezzo secolo di vita e per questo sono previsti due eventi, il 29 novembre e il 6 dicembre.

Il Comune di San Benedetto ha concesso il patrocinio.

