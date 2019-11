SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicazione per i sambenedettesi.

Il 30 novembre sarà il termine ultimo per versare l’ultima rata della tassa rifiuti (Tari). Il 16 dicembre scadrà invece il termine per versare il saldo Imu. Per questo gli sportelli del Servizio Tributi amplieranno, dal 25 novembre al 17 dicembre, il loro orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13, martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

Verrà aperto, come di consueto, anche l’Ufficio distaccato nella delegazione di Porto d’Ascoli in via Turati, 2 con il medesimo orario. Il Servizio Tributi è a disposizione per la ristampa dei documenti Tari e i relativi modelli F24.

A proposito di Tari, va ricordato che, dopo la scadenza, il Servizio Tributi, effettuata una verifica degli incassi, provvederà alla notifica dei solleciti di pagamento addebitando le spese di recupero. Dal 2018, infatti, il Comune di San Benedetto avvia procedure di recupero coattivo che si concretizzano con emissioni di provvedimenti esecutivi quali fermi auto e pignoramenti. Per qualsiasi chiarimento chiamare il numero telefonico 0735794550 oppure inviare una mail a tributi@comunesbt.it.

