SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incontro il 18 novembre nella sala Giunta del Comune di San Benedetto tra i responsabili dei Servizi Infrastrutture Digitali, Politiche Sociali e Polizia Municipale del Comune i quali, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni, hanno presentato al Presidente e alla Vice Presidente della Consulta comunale per la Disabilità il progetto “Parking-Pass”, una sperimentazione utile alla gestione dei parcheggi riservati ai disabili.

L’iniziativa sarà attivata già per l’estate 2020 con molteplici finalità: evitare l’occupazione abusiva degli stalli riservati ai disabili ed eventualmente sanzionarla, fornire alla cittadinanza, in tempo reale, una mappatura di tutti gli stalli gialli.

La sperimentazione prenderà il via su 100 posteggi attraverso il posizionamento a terra di un sensore in grado di comunicare a un computer quando il parcheggio venga occupato da un veicolo. A quel punto sarà possibile capire se il posteggio giallo è usato da quanti ne abbiano diritto oppure no, grazie a un piccolo dispositivo del quale i possessori di tesserino disabili saranno progressivamente dotati.

A completamento, sarà attivata una App che, oltre ad avere le stesse funzioni del dispositivo di trasmissione (indispensabile per i turisti che non ne sono in possesso), fornirà una mappatura in tempo reale degli stalli riservati presenti sul territorio, sia liberi sia occupati, e darà indicazioni sulle come raggiungerli grazie a un navigatore.

“Come amministrazione siamo molto orgogliosi di presentare un progetto così innovativo – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Emanuela Carboni – in quanto oggi è fondamentale utilizzare la tecnologia anche per accelerare i processi di inclusione sociale e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Pertanto, a seguito della fase di sperimentazione, l’obiettivo finale sarà quello di dotare tutti i parcheggi comunali di questa tecnologia.”

