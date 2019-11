Per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto weekend impegnativo che ha visto impegnate quasi tutte le squadre; sabato 16 novembre ad Ascoli, in una giornata fredda e piovosa, si sono esibite al campo Aurini tutte le categorie del mini rugby con apprezzabili risultati; domenica mattina al campo Mandela, l’Under 16 ha confermato il primo posto nel girone battendo l’Unione Rugbistica Anconitana 46-10, dimostrando progressi nel gioco e nella prestazione fisica, mentre l’under 18 e stata nettamente battuta sul campo dal Pesaro Rugby, a parziale scusante dei ragazzi rosso blu sono le molteplici assenze che hanno obbligato la squadra a far rimanere in campo giocatori infortunati.

Nel pomeriggio è scesa in campo la squadra Seniores di C1 a Pescara, con il risultato finale di 15-22 a favore della Fi.Fa. Security, che consolida così il primo posto in classifica, in una partita durissima dal punto di vista fisico, contro un avversario agguerrito che ha speso tutte le energie per contrastare l’Unione Rugby. I nostri ragazzi hanno dovuto accettare che la partita scorresse sui binari preferiti degli avversari, giocando su di un campo stretto, corto e impregnato di pioggia, che reso difficile il gioco in velocità con i trequarti e solo grazie al lavoro del pacchetto di mischia ordinata, nettamente superiore all’avversario, sono riusciti ad avere la meglio nell’incontro.

Le mete sono state realizzate da Alemanno 2, Michini, Tosti, con Alesi che ha realizzato un solo calcio di trasformazione.

La formazione scesa in campo: Castelletti, Gianfreda, Scipioni, Tosti, Nogueira, Valeri, Alesiani, Alesi, Alemanno, Pellei, Narducci, De Prete A., Mignucci, De Lucia, Di Marcantonio. A disp. Muratore, Coppa, Di Maso, Michini, Quaranta, Celi, Celani.

Il prossimo turno vedrà la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto impegnata in casa con il Fano Rugby nell’ultima partita del girone d’andata. L’appuntamento è domenica 24 novembre al Campo Nelson Mandela in zona Agraria per una giornata di festa: l’Under 14 giocherà alle 10:30, poi pranzo tutti insieme per festeggiare lo strepitoso evento Italia-Russia di agosto e di seguito a tifare l’Unione Rugby che scenderà in campo alle 14:30, mentre la nostra Under 16 giocherà alle 11:00 contro la Legio Picena al campo Rodi

