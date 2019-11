SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arrivano anche le congratulazioni dell’amministrazione comunale rivierasca all’Arma per quello che è accaduto alle prime ore del 17 novembre a San Benedetto in pieno centro. In precedenza cittadini, e una docente, hanno voluto ringraziare le Forze dell’Ordine per quanto avvenuto nel fine settimana scorso.

Parliamo del blitz antidroga in via San Martino, da parte di carabinieri e finanzieri, che ha portato alla denuncia di due persone per detenzione ai fini di spaccio di droga (cocaina e hashish) e segnalazioni alla Prefettura per giovani assuntori.

Il sindaco Pasqualino Piunti ha mandato un messaggio al Comandante della Compagnia Carabinieri di San Benedetto, il Capitano Marco Vanni: “A lei e ai suoi uomini le mie congratulazioni più sentite per la brillante ed efficace operazione condotta nella notte tra sabato e domenica che, oltre a restituire serenità ai residenti, ha ribadito come la città di San Benedetto sia costantemente al centro dell’attenzione delle Forze dell’Ordine impegnate ad assicurare la tranquillità della civile convivenza e a stroncare ogni tentativo di violare la legge, soprattutto sul fronte, così importante per il futuro delle nuove generazioni, della lotta allo spaccio e al consumo degli stupefacenti”.

